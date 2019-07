Universiadi, la cerimonia di apertura: diretta tv, orario e ospiti a presenti al San Paolo.

Ci saranno anche Andrea Bocelli e Malika Ayane alla cerimonia di apertura delle Universiadi di Napoli 2019. Tutto pronto al rinnovato Stadio San Paolo dove, come consuetudine, andrà in scena un grandissimo spettacolo fatto di giochi di luce, musica, canti, balli e tanto altro.

L’appuntamento è per le ore 21. Ecco un’anteprima di quello che andrà in scena il 3 luglio all’interno dello storico stadio di Fuorigrotta,

Universiadi: la cerimonia di apertura

A dirigere il tutto sarà il direttore creativo Marco Balich. La cerimonia avrà durata di due ore e mezza e vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche 40 migranti con dei cartelli con su scritto i nomi delle nazioni che prenderanno parte all’evento.

Non solo messaggi di carattere politico-solidale. Spiega Balich: “Non mancheranno i colori e i suoni di Napoli e della Campania all’interno di uno spettacolo che vuole essere un tributo all’Italia tutta“.

Universiadi: gli ospiti musicali

Davanti al San Paolo, con oltre 30mila persone attese sugli spalti, sfileranno una lista importante di artisti del mondo mainstream della musica italiana.

Gli ospiti attesi allo stadio di Napoli sono Malika Ayane, i rapper partenopei Livio Cori e Anastasio, l’attrice Iaia Forte, il coro del Teatro Verdi di Salerno, il musicista dance Andrea D’Alessio e, in chiusura, l’ospite d’onore, Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli

Universiadi, cerimonia d’apertura: come vederla in diretta tv

Oltre agli ospiti della musica ci saranno anche grandi nomi dello sport mondiale, come la campionessa di apnea Maria Felicia Carraturo, la schermitrice Bebe Vio e il judoka di Scampia, Gianni Maddaloni.

Ma come godersi lo show se non si possiede un biglietto per il San Paolo? Semplice. Basterà accendere il televisore e godersi la diretta su Rai 2 dalle ore 21.

Di seguito il video ufficiale di Napoli 2019: