Gli ospiti del Jova Beach Party di Jovanotti: dai Boomdabash ai Tre Allegri Ragazzi Morti, ce n’è per tutti i gusti.

Jovanotti per il Jova Beach Party ha fatto le cose davvero in grande. Lo conferma la lista degli ospiti per i concerti del tour più atteso dell’estate. Chi si aspettava nomi di nicchia, infatti, potrà rimanere deluso. Con Lorenzo Cherubini arriveranno sulle spiagge italiane alcune star della musica nazionale e internazionale, provenienti da ventitré diversi paesi.

Si va da artisti della world music a rapper e trapper italiani, senza dimenticare popolari dj e band della scena indie nostrana. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Per il momento non si sa ancora quale sarà la suddivisione degli ospiti per le singole date. Intanto andiamo a scoprire intanto i nomi degli artisti confermati fino a oggi.

Gli ospiti del Jova Beach Party 2019: gli artisti italiani

Ecco la lista degli ospiti italiani del Jova Beach Party, in ordine alfabetico: Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Alborosie, Ballo, Benny Benassi, Boomdabash, Canzoniere Grecanico Salentino, Charlie Charles, Club Paradiso, Daniele Baldelli, Deejay Mazzz, Devon and Jah Brothers, Duo Bucolico, Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, Ex-Otago, Forelock and Awarawack, Giorgio Poi, I Hate My Village.

E poi ancora: Istituto Italiano di Cumbia, Iveatronic, Magicaboola Brass Band, Mangaboo, Mellow Mood, Merk and Kremont, Mr. Rain, Nu Guinea, Orchestra Grande Evento, Paolo Baldini, Pinguini Tattici Nucleari, Ralf, Rancore, Rkomi, Rocco Hunt, Rumatera, Sangennaro Bar, Savana Funk, Selton, Sud Sound System, Takagi e Ketra, Tarantolati di Tricarico, The Di Maggio Connection, Tre Allegri Ragazzi Morti, Voodo Sound Club.

Spiccano in questa lista lunghissima di nomi altisonanti, i molti elementi provenienti dalla scena reggae sia ‘giamaicana’ come Alborosie, sia salentina, basti pensare ai Boomdabash e ai Sud Sound System. Molto spazio è dato anche agli artisti indie e Itpop: da Giorgio Poi ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per gli Ex-Otago.

Immancabile la presenza di rapper e trapper: Charlie Charles, Mr. Rain, Rancore, Rkomi e Rocco Hunt i più famosi. E poi non mancano i nomi storici come Enzo Avitabile, a conferma del fatto che Jova con questo tour ha voluto organizzare qualcosa di davvero imperdibile.

Gli ospiti internazionali di Jovanotti

La lista dei 61 nomi del Jova Beach Party finora annunciati è completata poi da numerosi artisti della scena internazionale, provenienti da Africa, America, Asia e qualunque altro angolo del mondo. Perché quando Jova chiama, tutti rispondono.

Ecco qui tutti gli ospiti stranieri: Acido Pantera (Colombia), Afrotronics (Ciad, Canada), Antibalas (Stati Uniti), Baloji (Congo), Bombino (Niger), Fatoumata Diawara (Mali), Gato Preto (Mozambico, Ghana, Portogallo), J.P. Bimeni and the Black Belts (Burundi, Spagna), Jupiter & Okwess (Congo), Los Wembler’s de Iquitos (Perù), Nikodemus (Stati Uniti), Orkesta Medoza (Stati Uniti), Riva Starr (Inghilterra), Shantel (Germania), 47Soul (Palestina) The Liberation Project (Sud Africa, Cuba, Inghilterra, Italia), Tony Allen (Nigeria).

Di seguito un video dei palestinesi 47Soul: