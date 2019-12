È stato svelato il cast dello show Capodanno in Musica, in onda su Canale 5 nella notte tra 31 dicembre e 1° gennaio.

Capodanno si avvicina, e giorno dopo giorno si stanno scoprendo gli ospiti delle varie feste in giro per le città. Tra le più attese c’è quella di Bari, che per il secondo anno consecutivo ospiterà Capodanno in Musica, il veglione di Canale 5.

Condotto da Federica Panicucci, si terrà in Piazza Libertà tra il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020 ovviamente. Tra i protagonisti della serata, alcuni degli artisti più amati del presente e del passato. Andiamo a vedere chi saranno tutti cantanti che si alterneranno sul palco di Capodanno in Musica!

Capodanno in Musica 2019: gli ospiti

Grande spazio quest’anno sarà lasciato ai ragazzi di Amici di Maria De Filippi. Gli alunni della scuola più spiata d’Italia nel 2019/2020 si alterneranno sul palco per riscaldare l’atmosfera.

Tra i big ci saranno due dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici: Giordana Angi e naturalmente il vincitore Alberto Urso.

Sempre in ambito ex Amici, sono attese anche le splendide voci di Annalisa Scarrone ed Elodie, e al personaggio più controverso delle ultime edizioni, Riki. In ambito grande pop italiano, spazio a Nek, Raf e Umberto Tozzi, Fabrizio Moro, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Fabio Rovazzi.

Ma ovviamente non c’è grande manifestazione senza la propria quota rap, in questo caso rappresentata da J-Ax, Shade, Fred De Palma e Mondo Marcio. Infine, a sorpresa si presenterà sul palco anche la cantautrice Marianne Mirage e il giovane Didi, vincitore del primo Coca Cola Future Legend.



Francesco Renga

Capodanno in Musica 2019: la scaletta

I nomi degli ospiti sono già stati diffusi, ma la scaletta è ancora top secret! Quel che è certo è che molti dei protagonisti della serata presenteranno i propri successi del 2019 e i brani migliori dei loro ultimi album.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è davvero molta, e il Capodanno di Bari si preannuncia già oggi come uno dei più esaltanti dell’intera penisola!

Di seguito il video di L’amore è finito di Marianne Mirage: