Eros Ramazzotti a Miami: gli ospiti del concerto speciale del cantautore romano nell’ambito del suo tour mondiale.

Eros Ramazzotti è pronto a conquistare il pubblico di Miami. L’artista romano ha in programma, nell’ambito del suo tour americano, una data all’American Airlines Arena della celebre metropoli della Florida. E per l’occasione ha annunciato la presenza al suo fianco di alcuni grandissimi ospiti.

Si tratta di superstar della musica latina ma anche di alcuni dei protagonisti più importanti della scena musicale italiana, che proveranno a portare il proprio sound anche Oltreoceano.

Eros Ramazzotti a Miami: gli ospiti

Il concerto è in programma il 1° marzo all’American Airlines Arena di Miami. Il superospite della serata, come poteva essere prevedibile, è Luis Fonsi, il cantante celebre in tutto il mondo per la hit Despacito. I due, lo ricordiamo, hanno collaborato nel 2019 per il brano Per le strade una canzone.

Ma non sarà l’unico a salire sul palco con Eros. Ci sarà spazio anche per Takagi e Ketra, i producer che hanno rivoluzionato la musica pop italiana, e per il rapper torinese Fred De Palma, diventato negli ultimi anni un re delle nostre hit estive.

Di seguito il video di Per le strade una canzone:

La band di Eros Ramazzotti

Come al solito anche in questo concerto Eros sarà accompagnato sul palco da una band di grandissimo livello. Con lui ci saranno infatti Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Giorgio Secco, Christian Lavoro e Corey Sanchez alle chitarre, Paolo Costa al basso, Eric Moore alla batteria, Scott Paddock al sassofono e due coriste d’eccezione, Monica Hill e Giorgia Galassi.

Il tour americano di Eros non si fermerà comunque con la data di Miami. Dopo la Florida, il cantautore volerà infatti a Chicago, poi in Canada, prima a Toronto e poi a Montreal, e infine farà tappa a Los Angeles.