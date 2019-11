Omar Pedrini a Milano: gli ospiti dell’ultimo concerto del tour Timoria – Viaggio senza vento.

Omar Pedrini sarà protagonista di un ultimo grande concerto nell’ambito del tour Timoria – Viaggio senza vento. Un live straordinario, in programma a Milano e impreziosito da una serie di ospiti di primissimo livello, e non solo provenienti dal mondo della musica.

Un ‘art rock party’ che chiuderà la tournée per celebrare l’album dei Timoria che ha cambiato le sorti del rock italiano ormai ventisei anni fa. Ecco tutti i dettagli sull’evento.

Omar Pedrini a Milano: gli ospiti del concerto

Il live andrà in scena il 2 dicembre al Fabrique di Milano. Tanti gli ospiti che raggiungeranno Omar sul palco. Tra questi Nicolai Lilin, scrittore e tatuatore siberiano che parlerà del rock in Russia negli anni del comunismo; Matteo Guarnaccia, artista e scrittore che ha fatto la storia della psichedelia nelnostro paese.

E poi ancora due grandissimi nomi della musica italiana: Eugenio Finardi, uno dei più importanti cantuatori milanesi, e Mauro Pagani, ex PFM e storico collaboratore, tra gli altri, di Fabrizio De André.

Ma ci sarà spazio anche per un dj set, ovviamente rock, a cura dei dj Duli e Joao, per animare la festa prima e dopo il live. Insomma, sarà una vera e propria festa.



Omar Pedrini racconta Viaggio senza vento

Per presentare questo evento, Omar ha ricordato lo storico album Viaggio senza vento: “Un concept che racconta una storia unica. Non è fatto da 21 canzoni singole, ma è strutturato come una vera e propria opera rock“.

E anche per questo è stato un lavoro fondamentale per la nostra musica. I biglietti per l’evento del 2 dicembre sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

