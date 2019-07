Notte della Taranta 2019: gli ospiti della serata conclusiva del Festival a Melpignano sono Elisa e Gué Pequeno.

Sono stati svelati gli ospiti della Notte della Taranta 2019. Il festival della musica popolare, ormai una vera tradizione in Salento, ha raggiunto l’edizione numero ventidue, e anche quest’anno sarà coronato da una serata speciale a Melpignano, il 24 agosto.

Nell’occasione si esibiranno non uno ma ben due grandi ospiti d’onore: Elisa e Gué Pequeno.

Notte della Taranta 2019: ospiti Elisa e Gué Pequeno

Durante la serata di Melpignano la cantautrice di Monfalcone e il rapper meneghino avranno l’opportunità di suonare, come da tradizione, con l’Orchestra Popolare del Maestro Fabio Mastrangelo.

Insomma, sarà uno spettacolo davvero da non perdere, un’occasione unica per vedere due degli artisti più eclettici della nostra musica alle prese con un tipo di realtà che non ha eguali al mondo.

Tra l’altro, mentre Gué quest’estate è in giro con un ricco tour nei club di molte località marittime italiane e non, quella di Melpignano sarà l’unica occasione per vedere dal vivo Elisa nell’estate del 2019.

Elisa Toffoli

La Notte della Taranta 2019

La lunga kermesse della Notte della Taranta si svolgerà dal 3 al 24 agosto in Salento. 350mila i visitatori attesi, 14 le regioni coinvolte e oltre 100 ore di live show previsti.

L’evento è ormai uno dei più spettacolari dell’estate italiana per quanto concerne il mondo della musica ma anche della cultura. Tra gli incontri speciali in cartellone vale la pena ricordare quello con Vittorio Sgarbi a Nardò il 5 agosto, con Eugenio Finardi a Martignano il 20 agosto e con Giovanna Marini l’11 agosto a Zollino.

Ma altri appuntamenti imperdibili si svolgeranno in tutte le città coinvolte, oltre alle già citate: Galatone, Sogliano Cavour, Ugento, Acaya, Cursi, Calimera, Cutrofiano, Alessano, Lecce, Torrepaduli, Carpignano Salentino, Galatina, Castrignano de Greci, Soleto, Sternatia, Martano. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito lanottedellataranta.it.

