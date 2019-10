X Factor 13: gli ospiti dei Live Show del talent di Sky, che quest’anno ha per protagonisti Sfera Ebbasta, Samuel, Malika Ayane e Mara Maionchi.

X Factor 13 è arrivato alla fase più importante: quella dei Live. I concorrenti di questa edizione sono arrivati al momento conclusivo del talent, quello in cui vengono fuori le vere qualità di ognuno.

Nei Live Show saranno protagonisti non solo i giovani artisti emergenti, ma anche tanti grandi ospiti. Andiamo a scoprire quali Big calcheranno il palco del talent di Sky.

X Factor 13: gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata di X Factor 13 per quanto riguarda i Live Show gli ospiti d’onore saranno Mika e Coez. L’artista di origine libanese ha da poco pubblicato il suo nuovo album, My Name is Michael Holbrook, e torna protagonista nello show che lo ha visto seduto al tavolo dei giudici per tre anni, dalla settima alla nona edizione.

Coez non ha invece mai partecipato finora a X Factor, ma si presenta nel talent per promuovere i suoi prossimi appuntamenti dal vivo.

X Factor 13: gli ospiti della Finale

Non sappiamo ancora quali saranno gli ospiti della Finale, ovviamente, anche se qualche nome comincia a circolare. Ad esempio quello di Tiziano Ferro, che a novembre pubblicherà il suo nuovo album e che potrebbe finalmente debuttare anche all’interno del talent. Possibile anche il ritorno di Tommaso Paradiso, che nella finale del 2018 aveva cantato con i Thegiornalisti. Per ora si tratta comunque solo di ipotesi.

Quel che è certo è che non mancherà anche una sorpresa di livello internazionale. Ma il nome rimarrà top secret per diverse settimane ancora.

Ricordiamo che lo scorso anno a emozionare i fan presenti al Mediolanum Forum per la finale furono i Muse.



