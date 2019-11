Piero Pelù: svelati gli ospiti del Benvenuti al mondo tour, nuovo giro di concerti del leader dei Litfiba in giro per i club.

Partirà a breve la nuova tournée di Piero Pelù e sono stati svelati gli ospiti che prenderanno parte al Benvenuti al mondo tour. L’eclettico artista, infatti, si esibirà in diverse città italiane a partire dal prossimo 13 novembre 2019.

In calendario, sono previste sei tappe nelle quali diversi colleghi supporteranno il rocker toscano in questa nuova avventura in giro per l’Italia.

Piero Pelù, Benvenuto al mondo tour: gli ospiti

Benvenuto al mondo tour sta per iniziare: la nuova tournée di Piero Pelù, infatti, avrà inizio a partire dal 13 novembre e vedrà il rocker toscano girare per i più importanti club italiani.

L’eclettico artista sarà accompagnato, in questa avventura musicale in giro per lo stivale, da diversi ospiti, i cui nomi sono stati svelati nelle ultime ore. Tra questi, possiamo annoverare Andrea Appino, frontman degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó e il rapper Rancore.

Le aperture dei sei concerti previsti dal tour sono stati, invece, affidati ad Alosi e ai Life in the woods.

Di seguito, il video di Picnic all’inferno, il suo ultimo singolo:

Pierò Pelù, concerti 2019: ecco tutte le date

Piero Pelù si esibirà nelle seguenti città. Ecco tutte le date:

13 novembre 2019: Roma – Atlantico

15 novembre 2019: Bologna – Estragon

15 novembre 2019: San Biagio di Callalta – Supersonic Music Arena

19 novembre 2019: Milano – Alcatraz

20 novembre 2019: Venaria Reale – Teatro della Concordia

22 novembre 2019: Firenze – TuscanyHall (Ex Obihall).

Ricordiamo che con Piero in questi concerti non ci saranno i Litfiba ma la sua band di supporto da solista, i Bandidos.