Steve Harris degli Iron Maiden ha creato una maglia speciale per il West Ham, la sua squadra del cuore: ecco le immagini di questa particolare collaborazione.

Il calcio incontra la musica metal. La squadra più rock di Londra, il West Ham, ha iniziato un partnership con gli Iron Maiden, una delle band più importanti della storia del metal britannico e non solo, guidata non a caso da Steve Harris, notoriamente un tifoso degli Hammers.

L’artista è riuscito così a creare una partnership che unisse le sue due passioni, la musica e il pallone, disegnando una maglia speciale della sua squadra del cuore che porta sul petto il logo dei Maiden. L’ideale per ogni tifoso della squadra e fan del gruppo.

Gli Iron Maiden con il West Ham: una maglia speciale

Riguardo la sua passione per gli Hammers, il bassista della band inglese ha dichiarato di essere stato ‘agganciato’ dalla squadra quando, un giorno, a nove anni, andò a vedere una partita contro il Newcastle insieme a un suo amico. Nell’occasione, il West Ham s’impose per 4-3. Impossibile non innamorarsi.

L’artista ha quindi raccontato come è nato il disegno della maglietta speciale: “Penso che sia geniale. Adoro quella versione e il colore dello stemma, è un kit vecchio modello. Una forma moderna ma con un design retrò che mi piace. Up the Irons!“.



La maglia del West Ham con gli Iron Maiden

Il lancio di questa divisa molto speciale è stato ufficializzato sul sito della squadra dallo stesso Harris e dal difensore argentino Pablo Zabaleta, uno dei leader del club londinese, che ha nell’occasione dichiarato: “Gli Iron Maiden sono una grande icona anche in Sud America ed è fantastico per i fan del West Ham e per quelli della band mostrare il loro supporto per entrmabi!“.

Per quanto riguarda la nascita di questa partnership, la responsabile delle licenze del West Ham, Tracey Stratton, ha spiegato che durante la scorsa estate, un giorno, un negozio del club è stato inondato da fan rock di tutto il mondo. Il motivo? La band di Bruce Dickinson aveva in quei giorni due date sold out all O2 Arena di Londra.

Da qui l’idea di rendere ufficiale una partnership che nel cuore di molti fan era già nata, grazie al fatto che più volte Harris si è presentato sul palco proprio con una maglia degli Hammers.

Ecco il video di presentazione della nuova divisa:

