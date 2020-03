Si dicono “costretti a procedere per vie legali”. Il sindacato degli infermieri Nursing Up ha deciso per la linea dura e diffida il premier Giuseppe Conte, i ministri della Sanità e della Pubblica amministrazione Speranza e Dadone e tutti i presidenti delle Regioni.

“Abbiamo presentato – dice il segretario nazionale del sindacato, Antonio De Palma – numerosi esposti nei territori per la violazione della legge 81 del 2008 sulla sicurezza sul lavoro e mandato lettere per lo scellerato articolo 7 del decreto del presidente del Consiglio, che cancella la quarantena per il personale asintomatico entrato in contatto con persone a rischio. Non abbiamo avuto risposte, quindi procediamo alla diffida denunciando la grave carenza di dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento alle masherine ffp2 e ffp3. Una situazione spaventosa”.

Troppi ormai gli infermieri, chiarisce il sindacato, che hanno segnalato di dover restare in servizio nonostante il contatto con persone positive e continuare sino alla presenza di eventuali sintomi. Oltre a protestare per l’assenza di dispositivi di protezione, prosegue l’organizzazione sindacale “gli infermieri vogliono anche sapere quanti sono i dati di dettaglio relativi ai colleghi contagiati suddivisi per qualifica, ma non hanno risposte.

“Abbiamo chiesto al ministero della Salute – aggiunge De Palma – di spacchettare i dati aggregati sul numero degli operatori infettati ma cala il silenzio. Non posso credere che sia un problema di privacy. Ministero, aziende sanitarie locali e Regioni forniscano immediatamente i numeri”.