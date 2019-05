L’apertura musicale della finale di Champions League di Madrid è affidata agli Imagine Dragons.

Saranno gli americani Imagine Dragons ad aprire la finale di Champions League 2019 di Madrid. La band guidata da Dan Reynolds avrà l’onore di riscaldare l’ambiente del Wanda Metropolitano Stadium della capitale spagnola prima del calcio d’inizio tra le due squadre qualificatesi per la partitissima, il Liverpool e il Tottenham.

Lo scorso anno a cantare prima della finale di Champions era stata Dua Lipa, che aveva dato spettacolo con i suoi brani più famosi. Ma quest’anno, promettono gli organizzatori, il livello di produzione sarà ancora più straordinario.

Gli Imagine Dragons protagonisti della finale di Champions League 2019

A dare l’annuncio della loro partecipazione all’evento calcistico più atteso dell’anno sono stati gli stessi protagonisti. Dan Reynolds ha infatti dichiarato: “Ci sarà un grande show a Madrid. Siamo onorati di suonare per alcuni dei più appassionati fan sportivi del pianeta“.

Uno spettacolo straordinario di musica, luci e coreografie ci attende dunque prima della gara conclusiva della Champions League 2019. E sarà solo un assaggio di quanto faranno gli Imagine Dragons nei prossimi mesi in Europa, Italia compresa…

Imagine Dragons

Lo show al Firenze Rocks

Gli Imagine Dragons sono infatti attesi anche da un appuntamento dal vivo in Italia nel corso di questo 2019. La band capace di lanciare hit come Believer, Natural, Zero, Whataver It Takes, Thunder e tante altre grandi canzoni ancora, sarà infatti protagonista nell’ambito del Firenze Rocks, uno dei Festival più importanti dell’estate italiana.

Dan e soci si esibiranno alla Visarno Arena il 2 giugno, e in apertura avranno Jake Bugg e l’italo-inglese Fil Bo Riva. Un appuntamento davvero imperdibile per i fan di questa straordinaria band, una delle formazioni di maggior successo degli anni Duemiladieci.

Di seguito il video ufficiale di Bad Liar, l’ultimo singolo lanciato dagli Imagine Dragons: