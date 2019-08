Hard Rock Cafe si prepara a festeggiare Freddie Mercury. Quest’anno nei Cafe di Firenze, Roma e Venezia per un’intera settimana si celebreranno la storia e la musica di Freddie Mercury: Nei tre Cafe è tutto pronto per ‘Freddie for a Week’ un’intera settimana dedicata ad un’icona della musica: da giovedì 5 settembre 2019 – compleanno di Mercury – fino a giovedì 12 settembre. In onore del frontman dei Queen nei Cafe si potranno trovare il ‘Freddie’s Mustache Milkshake‘ solo per un tempo limitato e ci saranno eventi a tema, musica live e la vendita di articoli esclusivi per raccogliere fondi a favore di The Mercury Phoenix Trust, un’organizzazione benefica creata in memoria di Freddie Mercury da Brian May e Roger Taylor insieme al loro manager Jim Beach per sostenere la lotta globale contro l’Hiv. E, inoltre, grazie alla collaborazione con Universal Music Italia, gli appassionati dei Queen e di Freddie Mercury potranno ricevere omaggi offerti dalla casa discografica.

