Lucio Dalla avrebbe compiuto 77 anni: ecco le iniziative per ricordarlo nella sua Bologna (e non solo).

Lucio Dalla è uno di quegli artisti che, pur essendo scomparso ormai da otto anni, continua a essere vivo nella memoria di tutti noi. Non a caso, nel giorno del suo 77esimo compleanno, sono tantissime le iniziative a lui dedicate, nella ‘sua’ Bologna e non solo.

Tra gli eventi dedicati alla storica voce di Caruso si segnalano un libro, una graphic novel e anche una mostra speciale.

Compleanno Lucio Dalla: un libro e una graphinc novel

Proprio il 4 marzo esce il libro Paola e Lucio – Pallottino, la donna che lanciò Dalla, scritto da Massimo Iandini e dedicato alla coppia artistica composta da Dalla e dalla Pallottino. Il tutto a 50 anni dalla pubblicazione di Orfeo Bianco, la prima canzone del duo.

Non solo un libro. Per il compleanno di Lucio arriva anche una graphic novel, curata da Luca Amerio e Susanna Mariani, intitolata Caro amico ti scrivo. Il protagonista di questo racconto è l’alter ego di Dalla, Domenico Sputo.

Lucio Dalla, una mostra a Bologna

Un’iniziativa speciale, promossa da Il Resto del Carlino, tocca poi la città di Bologna. Si tratta di una mostra gratuita a Palazzo Belloni, intitolata Noi. Non erano solo canzonette.

Attraverso la musica di Lucio sarà possibile rivivere alcuni momenti importanti della storia del nostro paese. Un modo davvero unico per ricordare uno degli artisti più importanti della canzone italiana.

Insomma, le iniziative si sprecano per celebrare al meglio la memoria di un cantautore immortale, che è capace ancora oggi di conquistare con la sua musica le generazioni più giovani, dimostrando davvero di essere un artista senza tempo.