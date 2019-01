A 20 dalla morte di Fabrizio De André, l’Italia torna a celebrare il suo più grande cantore: ecco gli eventi in tutto il Paese.

Genova e l’Italia intera ricordano Fabrizio De André. Il prossimo weekend sarà interamente dedicato alla memoria del celebre cantautore, a 20 anni dalla sua scomparsa. Tanti gli eventi in programma. La Rai manderà ad esempio in onda uno speciale a lui dedicato, a cura di Vincenzo Mollica. Ma anche dal vivo non mancheranno le celebrazioni in suo ricordo. Ecco le più importanti.

20 anni senza Fabrizio De André: gli eventi a Genova

La più attesa di queste manifestazioni si terrà a Palazzo Ducale, il cuore della città del cantautore di Bocca di rosa. L’11 gennaio 2019, presso la Sala del Maggior Consiglio, andrà in scena Il mio Fabrizio – Giornata per Fabrizio De André. Durante l’intera giornata, a partire dalle 11, verrà proiettato materiale video risalente a una mostra retrospettiva dedicata a De André e curata da Mollica. Nel pomeriggio saranno poi ospiti per onorare la sua memoria tanti artisti, tra cui Gino Paoli, Neri Marcorè e la moglie Dori Ghezzi.

Non solo il Palazzo Ducale. Genova sarà animata da eventi in tutta la città. Al museo di via del Campo saranno ben tre i giorni dedicati alla memoria di De André, mentre il ristorante Sopranis di piazza Valoria ospiterà un incontro con Radio Faber.

Musica anche al Teatro Bloser, dove l’11 gennaio si terrà un concerto in memoria di Fabrizio. Protagonisti i London Valour, artisti accomunati dalla passione per la musica dell’inimitabile cantautore.

Fabrizio De André: gli eventi a Roma

Ovviamente, anche il resto del Paese non mancherà di omaggiare uno degli artisti più importanti della nostra storia. Molti sono ad esempio gli eventi in programma a Roma. L’11 gennaio, presso la libreria Mondadori di via Tuscolana si svolgerà la serata Amico Faber, tra racconti, aneddoti e canzoni. Nell’occasione verrà presentato l’omonimo libro di Enzo Gentile, un volume che ripercorre la vita di De André attraverso numerose testimonianze.

Sempre l’11 gennaio, presso il circolo Monk, si svolgerà un tributo a Faber dal titolo Canzoni di un amore perduto. Una serata speciale che coinvolgerà una serie di musicisti, della Capitale ma non solo, che hanno voluto raccogliere, almeno in parte, l’eredità del poeta genovese.

Di seguito Fabrizio De André canta dal vivo Volta la carta:

