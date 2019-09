Gli Europei 2020 non si giocheranno soltanto sul campo, ma anche joystick alla mano: eFootball Pro Evolution Soccer 2020 sarà la competizione ufficiale, in cui si affronteranno giocatori provenienti dalle varie nazioni fino a decretare il campione d’Europa. E ci sarà anche l’Italia: la Figc sta cercando chi guiderà eFoot Azzurro, la squadra che parteciperà al torneo virtuale continentale del prossimo anno. A Milano, nel corso di “Milano Calcio City”, si è tenuta una delle tappe della selezione: dopo le fasi eliminatorie, i migliori 16 giocatori tra dicembre e gennaio si sfideranno per decretare i 4 nazionali che rappresenteranno eFoot Azzurro.

“Quello dei giochi elettronici – sottolinea il segretario generale della Figc Marco Brunelli – è un fenomeno recente, ma dal grandissimo ritorno in termini di passione, seguito e pubblico. Non potevamo rimanere indifferenti a questo fenomeno, soprattutto dopo che l’Uefa ha deciso di lanciare in parallelo all’Europeo anche il torneo continentale di e-foot, al quale parteciperanno tutte le 55 federazioni europee. Così anche noi ci stiamo cimentando nella selezione della nostra equipe. La maglia azzurra è sempre la maglia azzurra, per questa ventunesima nazionale valgono le stesse regole delle altre selezioni. Ma ci sarà un codice etico dedicato, delle linee guida sviluppate assieme ai medici azzurri e saranno abbinati dei programmi di educazione motoria, alimentare e sanitaria. Perché il problema non è mai lo strumento, ma l’uso che se ne fa”.