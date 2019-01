“Avevo scelto di non parlare di Prince Jerry per rispettare il dolore della sua morte e desolazione. Vi sono indagini giudiziarie che stanno stabilendo esattamente i fatti ed eventuali responsabilità”. Sono le parole di don Giacomo Martino, responsabile del progetto Migrantes di Genova, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook nel quale spiega il contenuto di un suo messaggio privato e destinato ai membri più stretti della sua Comunità parrocchiale e “impropriamente girato” sui social network ieri sera, come scrive il sacerdote, nel quale spiegava ai parrocchiani della morte di un 25enne di origini nigeriane, ospite del progetto di accoglienza di Multedo a Genova, che lunedì scorso si è tolto la vita gettandosi sotto un treno a Tortona.

