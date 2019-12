Gli auguri di Natale dei cantanti italiani nel 2019: Tiziano Ferro regala il tradizionale karaoke della vigilia.

Il Natale 2019 è arrivato, e ovviamente i cantanti italiani non hanno potuto fare a meno che regalare un dolce pensiero a tutti i propri fan. Da Tiziano Ferro, con il suo tradizionale karaoke della vigilia, a Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, davvero tutti hanno avuto modo di concedersi ai propri follower sui social.

Andiamo a leggere gli auguri più emozionanti, simpatici e divertenti delle star della nostra musica.

Gli auguri di Natale dei cantanti italiani



Emma Marrone

Partiamo dall’artista italiano che più di tutti ha dimostrato nel corso degli anni di essere pieno di spirito natalizio: Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ha regalato ai fan il tradizionale karaoke della vigilia, stavolta utilizzando un recente successo di Ed Sheeran, I Don’t Care, con un testo di auguri multilingua. Ecco il post:

Anche il re del rock italiano, Vasco Rossi, si è concesso ai fan in maniera originale. Ha caricato una foto in cui riproduce il quadro Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Questa la caption: “Buon Natale e buone feste a tutti voi che siete i più belli! Dal Quarto Stato del rock“. Ecco il post:

Da Vasco alla sua ‘delfina’ Emma Marrone il passo è breve. La cantante salentina ha condiviso una cartolina natalizia e ha augurato a tutti i suoi follower di passare giorni sereni in compagnia delle persone amate. Un bel messaggio dolce e sincero da parte di una delle artiste che più fanno battere il cuore dei fan italiani. Questo il post:

Più originale Jovanotti, che in un video si è trasformato in stella di Natale, con in sottofondo le note di una delle melodie più liete delle feste: Jingle Bells.

Anche Eros Ramazzotti ha utilizzato le storie su Instagram per comunicare con i propri fan e augurare a tutti un felicissimo Natale.

Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro, ha invece postato una foto con la figlia vicino al proprio albero di Natale, scrivendo: “Vi auguri di guardare il mondo con la stessa meraviglia di una bambina incantevole come Stella… buon Natale a tutti!“. Questo il post:

Differente invece la foto postata da Gianni Morandi, che ha vestito i panni di un originale e sempre giovanissimo Babbo Natale… insieme a un Babbo vero, ovviamente, ma in versione bambolotto. Ecco il post:

Elegantissimo invece Mahmood, che si è fotografato nel giorno della vigilia con un abito grigio capace di mettere in mostra il suo estro e il suo buon gusto anche nel campo della moda. Questa la foto:

Zucchero ha invece pubblicizzato il suo ultimo singolo, scrivendo nel post di auguri: “Vorrei vedere tutto il mondo in festa che accende spirito nel buio!“. Un altro modo molto originale di rendere omaggio allo festa più attesa dell’anno:

Chiudiamo con J-Ax, che si è invece fatto accompagnare dal suo chitarrista, la star di YouTube Mark the Hammer, con tanto di maglia degli Iron Maiden addosso, per mostrare ai propri fan, in una sorta di tutorial, come comporre una canzone natalizia senza avere alcun talento.