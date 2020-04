Negli Stati Uniti, le residenze sanitarie per anziani hanno un nome molto più accattivante delle nostre Rsa, si chiamano “skilled nursing home (or facility)” dove la differenza (apparente) la fa soprattutto l’aggettivo skilled, che significa abilità, qualificata esperienza, quindi residenze con servizi di qualità e personale esperto a fornire, ad esempio, una corretta riabilitazione ad un paziente anziano dopo un intervento chirurgico. Questa rinomata denominazione non è servita, però, a tenere lontano il nuovo coronavirus dagli anziani ivi residenti e dai loro esperti infermieri e riabilitatori. Oggi si stima che circa una su dieci di esse sia stata colpita da un’epidemia più o meno estesa di Covid-19.

Uno studio molto accurato di uno di questi focolai epidemici, a firma di Arons, Jernigans e collaboratori del Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta, in Georgia, è apparso qualche giorno fa sul New England Journal of Medicine, probabilmente la più seguita e autorevole fra le numerose riviste in campo medico. E’ stato accompagnato da un editoriale che sarebbe bene sia attentamente considerato da chi deve prendere le giuste decisioni su come affrontare eventuali, nuovi focolai epidemici dopo l’apertura della fase 2.

Lo studio documenta chiaramente che la rapida ed estesa trasmissione della malattia fra i residenti ed il personale sanitario è stata largamente dovuta a persone infette da Sars-Cov2 ma asintomatiche, alcune delle quali neanche si sono poi ammalate. La quantità di virus presente nel naso-faringe dei soggetti positivi al virus è risultata sostanzialmente uguale nei malati, nei soggetti asintomatici che poi svilupparono la malattia e negli asintomatici tout court, a dimostrazione che anche quest’ultimi possono essere efficienti vettori di contagio.

Nell’editoriale, gli asintomatici sono definiti come il “tallone d’Achille” delle strategie che sono state implementate finora per il controllo e se possibile l’eliminazione di Covid-19, cioè con un approccio sostanzialmente basato sull’identificazione dei soli soggetti sintomatici. Questo approccio è ritenuto inadeguato per questa pandemia. E’ stato di certo adeguato per il controllo dell’epidemia di Sars negli anni 2002-2003 ma per una ragione che distingue nettamente quel coronavirus dal nuovo: gli asintomatici infetti che poi avrebbero sviluppato la Sars non avevano un carico virale nel naso-faringe tale da contagiare prima di ammalarsi, diventare cioè sintomatici.

Da asintomatici, del virus potevano averne un po’ solo nei polmoni. Invece, gli infetti della nuova bestia, Sars-Cov-2, possono averne tanta, sia nel naso-faringe che nei polmoni (e in altri organi), ben prima, e talvolta senza, che la malattia si manifesti. Alcuni ricercatori, fra i quali Christian Drosten, un virologo di chiara fama e principale artefice del notevole sia pur ancora parziale, successo avuto nel controllo dell’epidemia in Germania, pensano che il virus che si replica nel naso-faringe lo faccia con meccanismi un po’ diversi da quello che si replica nei polmoni, quasi come uno speciale adattamento.

A parte queste speculazioni virologiche, le nuove conoscenze richiedono un nuovo approccio per il controllo di Covid-19, basato su un mass testing (tamponi a tappeto) ragionato, e questo viene suggerito dagli editori del NEJM proprio per le skilled nursing facilities. Ma vale solo per esse, come le nostre RSA e situazioni circoscritte simili?

Gli studi fatti a Vò dal professor Crisanti, i cui risultati sono ora accessibili sul pre-print server MedRxiv. dimostrano che anche per outbreak iniziali in comunità cittadine un approccio di mass testing mirato o ragionato può fare la differenza.

Come ho già scritto, anche in comunità gli asintomatici sono in buona misura gli inconsapevoli untori di Covid-19. Procedure di mass testing sono ovviamente meno fattibili in agglomerati urbani di notevoli dimensioni, come una media città italiana, ricordandoci però che la grande maggioranza degli outbreak epidemici di Sars-Cov-2, ed associata alta mortalità, riguarda relativamente piccoli conglomerati cittadini tipo la famiglia, la Rsa, l’ospedale, il carcere e altri simili. Su questi conglomerati è necessario mantenere assai alta l’attenzione. In essi una sorveglianza attiva dell’infezione può essere decisiva ad evitare la diffusione di un virus tanto scorbutico quanto flessibile nei suoi adattamenti all’uomo e le nefaste conseguenze di una intricata e complessa patologia quale è Covid-19.

* American Academy of Microbiology