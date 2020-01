Parma città della musica 2020: la line up e tutte le informazioni sul Festival della città della cultura italiana di quest’anno.

Parma è la capitale della cultura italiana 2020. Nell’ambito delle celebrazioni per questo importante traguardo, è stato confermato il festival musicale Parma città della musica, che già lo scorso anno aveva portato nella città emiliana molti degli artisti più importanti della scena italiana e internazionale.

Ecco chi saranno i protagonisti dell’edizione 2020 e tutti i dettagli su uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate emiliana.

Parma città della musica 2020: gli artisti e le date

I primi protagonisti annunciati per la seconda edizione del festival sono due nomi leggendari della musica internazionale in ambito pop rock ma anche per quanto riguarda l’elettronica.

Il 23 maggio ad aprire la rassegna ci saranno infatti Kraftwerk, che regaleranno una grande anteprima con un concerto al Teatro Regio, nell’ambito del loro show mutimediale Kraftwerk 3-D 2020.

Due mesi dopo, il 23 luglio, sarà invece la volta di Sting, protagonista proprio a Parma del suo unico concerto italiano nel 2020.

I biglietti per entrambi gli eventi e per tutti gli appuntamenti del Parma città dellamusica sono disponibili sul circuito TicketOne.



Sting

Parma città della musica 2020: come arrivare

Festival nato nel 2019 dalla volontà degli organizzatori Puzzle Puzzle di Parma e Intersuoni di Torino, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio, il Parma città della musica si propone di regalare alla città emiliana eventi musicali di grande rilievo culturale. Il tutto in cornici splendide come quella del Parco della Cittadella, raggiungibile facilmente a piedi dalla stazione.

Alla prima edizione della kermesse hanno partecipato nomi di diverso genere, tra cui Salmo e Antonello Venditti, ma c’è stato spazio anche per alcune date di Notre Dame de Paris, il musical musicato da Riccardo Cocciante.

Di seguito Shape of My Heart di Sting: