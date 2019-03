Apple Music Live 2019: gli artisti dei concerti gratuiti organizzati dalla Apple in piazza Liberty a Milano.

Nuova serie di concerti a Milano, stavolta organizzato dalla Apple. Al via a fine marzo l’Apple Music Live, eventi di musica dal vivo completamente gratuiti che si terranno in piazza Liberty.

Il primo nome annunciato per questa nuova kermesse è uno di quelli che fa tremare i polsi: Marco Mengoni. Ecco la data e le informazioni per poter assistere a questo concerto speciale del cantante di Ronciglione.

Apple Music Live 2019: gli artisti dei concerti

Per il momento quello di Marco Mengoni è uno dei due nomi ufficializzati per la serie di eventi organizzati dalla Apple. L’altro è quello di Ludovico Einaudi, che chiuderà la manifestazione. La data scelta per Mengoni è giovedì 28 marzo dalle ore 20, per un antipasto gustoso del nuovo Atlantico tour dell’artista di Hola (I Say). “Sono onorato che le prime note che piazza Liberty ascolterà dal vivo sono quelle del mio nuovo album“, ha dichiarato Marco.

Chi saranno gli altri ospiti dei concerti dell’Apple Music Live? Non resta che aspettare qualche giorno per poter avere la conferma di tutti i partecipanti a questo straordinario evento.

Le performance degli artisti saranno comunque registrate e rese disponibili sulla piattaforma streaming di Apple. Potranno quindi fuirne anche coloro che non riusciranno a parteciparvi.

Marco Mengoni

Apple Music Live 2019: come partecipare

Ma come si può partecipare ai concerti dell’Apple Music Live, in particolare a quello di Mengoni? Semplice. Basta registrarsi entro le 10 del 24 marzo all’indirizzo ticketing.apple.com/livemilano.

Per poter assistere al concerto servirà un documento d’identità con fotografia. Le persone estratte dal sistema riceveranno un biglietto valido per sé e per un ospite. È obbligatorio per i partecipanti presentarsi insieme all’ingresso dell’evento. Per potersi iscrivere bisognerà avere almeno 16 anni.

Di seguito il video di Hola (I Say) di Marco Mengoni:

