Radio Italia Live 2019: gli artisti e i protagonisti del concerto grautito al Foro Italico di Palermo.

Tutto pronto per il Radio Italia Live 2019. A pochi giorni dal concerto in piazza Duomo a Milano, sono stati annunciati anche i nomi dei protagonisti del concerto ‘gemello’ di Palermo, in programma al Foro Italico il 29 giugno per l’ottava edizione in Sicilia.

Tra conferme e artisti già preventivabili, non mancano le sorprese. Scopriamo chi saranno gli artisti che emozioneranno i tanti fan della muisca italiana a Palermo.

Radio Italia Live 2019: gli artisti del concerto di Palermo

Ecco il gruppo di artisti annunciati per la data del concerto milanese, tra grandi nomi del pop, della rap e della trap che per l’occasioni verranno accompagnati dai musicisti straordinari della Mediterranean Orchestra sotto la direzione del Maestro Bruno Santori.

Di seguito l’elenco completo: Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci e, come ospite internazionale, Mika.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/

I concerti di Radio Italia Live

Anche l’evento di Palermo, come quello di Milano, è gratuito e realizzato in collaborazione con il Comune della cttà. La cornice scelta è quella splendida del Foro Italico e al timone di comando, proprio come per il concerto milanese, ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nel backstage invece ci saranno due degli speaker più amati di Radio Italia: Marco Maccarini e Manola Moleshi. Ricordiamo che quest’anno non finisce qui. Oltre all’evento milanese e quello palermitano quest’anno è in programma anche un grande evento a Malta. Dopo i protagonsiti straordinari di questi primi due appuntamenti, siamo curiosi di sapere chi animerà il concerto fuori dai confini italiani.

Di seguito gli highlights del Radio Italia Live a Palermo dello scorso anno, un evento che ha emozionato tutti:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/