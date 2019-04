Radio Italia Live 2019: gli artisti e i protagonisti del concerto grautito in piazza Duomo a Milano.

Tutto pronto per il Radio Italia Live 2019. Il concerto gratuito che ogni anno si tiene in piazza Duomo a Milano è uno degli eventi più attesi dai fan della musica italiana, che si riuniscono come sempre in migliaia per divertirsi e cantare insieme ai propri artisti del cuore.

Sono stati annunciati il 17 aprile 2019 tutti i nomi dei protagonisti di questo grandissimo evento. Tra conferme e artisti già preventivabili, non mancano le sorprese. Scopriamo di chi si tratta.

Radio Italia Live 2019: gli artisti del concerto di Milano

Ecco il gruppo di artisti annunciati per la data del concerto milanese, tra grandi nomi del pop, della rap e della trap che per l’occasioni verranno accompagnati dai musicisti straordinari della Mediterranean Orchestra sotto la direzione del Maestro Bruno Santori.

Di seguito l’elenco completo: Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Gué Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino, Ultimo e Sting.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/

I concerti di Radio Italia Live

Dal 2012 l’evento di piazza Duomo, organizzato da Radio Italia, è un concerto che richiama migliaia di appassionati. Per il settimo anno consecutivo a presentare la serata ci saranno due comici d’eccezione, tra l’altro esperti di musica e musicisti a loro volta: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Con loro nel backstage ci saranno gli speaker di Radio Italia Marco Maccarini e Manola Moleshi, che animeranno l’evento a loro modo.

Ma non finisce qui. A giugno infatti Radio Italia Live tornerà, come l’anno scorso, con un nuovo entusiasmante appuntamento a Palermo, seguito a ottobre da uno addirittura a Malta. Insomma, l’evento organizzato da Radio Italia sta acquisendo mano a mano un’importanza sempre maggiore. E lo dimostrano i grandissimi nomi che hanno accettato di prendere parte alla kermesse anche quest’anno.

Di seguito il video di un’esibizione di Gabbani del 2017:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-prestazioni-pubblico-336695/