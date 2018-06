Milano Rocks 2018, tutte le informazioni utili: il programma e il calendario della rassegna, gli artisti sul palco e le informazioni per raggiungerlo.

Scalda i motori il Milano Rocks, il festival gemello di quello fiorentino, diventato ormai uno dei punti di riferimento dell’estate musicale italiana (ma non solo).

La prima edizione del Milano Rocks prenderà il via il prossimo mese di settembre dall’Open Air Theatre di Experience Milano, che dopo gli ultimi lavori di ampliamento è arrivato a contenere quasi ventimila persone.

Che cos’è il Milano Rocks: il programma del festival

Per chi non lo sapesse, si tratta di un nuovo e attesissimo festival, che come si può facilmente intuire dal nome, si terrà nel capoluogo lombardo. Il festival inizierà giovedì 6 settembre con gli Imagine Dragons che inaugureranno ufficialmente la rassegna. Venerdì 7 settembre spazio ai The National e ai Franz Ferdinand, mentre sabato 8 settembre, ultima data dei tre giorni all’insegna della grande musica: saliranno sul palco i Thirty Seconds to Mars e Mike Shinoda dei Linkin Park.

Di seguito il programma completo del Milano Rock 2018:

6 settembre: Imagine Dragons

7 settembre: The National e Franz Ferdinand

8 settembre: Thirty Seconds To Mars e Mike Shinoda

La line up del Milano Rocks: gli artisti sul palco

E sebbene questa sia la prima edizione, il festival milanese pare promettere davvero bene. Una line up di tutto rispetto, che vedrà salire sul palco artisti di caratura internazionale.

A tre mesi dall’inizio della grande rassegna musicale, gli organizzatori del Milano Rocks Festival hanno ufficializzato la presenza degli Imagine Dragons, il gruppo alternative rock statunitense guidato da Dan Reynolds. Per tutti i fan della band, l’occasione è imperdibile, dal momento che pare proprio questa sarà l’unica data estiva. Insomma, da non perdere assolutamente

Confermata anche la presenza dei The National di Matt Berninger, altro gruppo di spicco nel panorama della musica rock alternativo, e dei Franz Ferdinand, usciti proprio a febbraio con il loro nuovo lavoro in studio dal titolo Always Ascending.

Al fianco dei Thirty Second To Mars è stato annunciato Michael Kenji Shinoda, colonna portante dei Linkin Park. Il gruppo californiano è reduce da due grandi sold out in Italia a Roma e Bologna, e tornerà a Milano per l’ultima loro data estiva in Italia: un bel regalo per tutti i fan proprio nel corso del loro ventesimo anno di carriera.

Come raggiungere il Milano Rocks Festival 2018

È possibile accedere all’Experience Milano attraverso l’ingresso Est, situato in via Cristina Belgioioso 28 o attraverso l’ingresso Ovest, situato in via Achille Grandi 68. All’interno della struttura basterà seguire le indicazioni per l’Open Air Theater. La struttura è dotata di un parcheggio di circa quattrocento posti auto.

Per arrivare al parco con la metropolitana basterà raggiungere la fermata Rho-Fiera della linea M1. È inoltre possibile arrivare alla struttura con le linee suburbane (S5 o S6), con le linee regionali (S11) o con i treni regionali in direzione Domodossola.

Milano Rocks: i biglietti

Per quanto riguarda i biglietti per il Milano Rocks Festival, sarà possibile acquistarli su TicketOne.it e presso i rivenditori autorizzati. I biglietti per la prima serata sono in vendita a partire da 57,50 euro, mentre per venerdì 7 settembre sono ancora a disposizione i tagliandi a partire da 41,40 euro. Per il gran finale della rassegna biglietti a partire da 57,50 euro. TicketOne mette a disposizione per la serata conclusiva del Milano Rocks il pacchetto Vip (496,00 euro).

Di seguito il posto pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Milano Rocks:

Thirty Seconds to Mars + special guest #MikeShinoda: un evento imperdibile 🔊 Sabato 08 settembre 🎸 Milano Rocks | AREA… Pubblicato da Milano Rocks su martedì 12 giugno 2018

Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/MilanoRocks/