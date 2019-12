Aqua, 90’s Nostalgia Tour: la band danese ritorna nel 2020 con un giro di concerti in Canada (insieme agli Eiffel 65).

Gli anni Novanta stanno per tornare. Gli Aqua hanno annunciato ufficialmente la loro reunion, per un tour straordinario che riporterà in auge il meglio dell’europop e dell’eurodance anni Novanta.

Con loro, infatti, ci saranno altri grandi protagonisti della musica di oltre vent’anni fa, tra cui Vengaboys ed Eiffel 65.

Aqua in tour nel 2020: le date

“Siamo felici di annunciare che torneremo in Canada come headliner del 90’s Nostalgia Electric Circus Tour nel giugno del 2020, suonando in cinque città“, hanno scritto gli Aqua.

La band danese sarà infatti protagonista di un tour dedicato esclusivamente alla musica elettronica degli anni Novanta. Le date sono le seguenti:

16 giugno ad Abbotsford, Columbia Britannica

17 giugno a Calgary, Alberta

18 giugno a Winnipeg, Manitoba

20 giugno a Vaughan, Ontario

22 giugno a St. John’s, Terranova e Labrador

Questo il post con l’annuncio:

90’s Nostalgia: il tour degli Aqua

Come annunciato dalla band danese guidata dalla norvegese Lene Nystrom, il loro tour per ora riguarda solo il Canada, e li vede in testa a una comitiva formata da tante altre formazioni di assoluto livello.



Tra queste i Vengaboys, gruppo europop olandese famoso per la hit Boom, Boom, Boom, Boom!!. C’è poi Jenny, la frontwoman del gruppo europop svedese Ace of Base. E poi ancora 2 Unlimited, Haddaway e Monika Deol

Soprattutto, nel cartellone spicca il nome della band eurodance italiana più famosa nel mondo, gli Eiffel 65. La formazione di Jeffrey Jay, Maury e Gabry Ponte suonerà in Canada probabilmente per presentare tutte le sue più grandi hit dell’epoca d’oro di quel genere, tra cui ovviamente Blue (Da Ba Dee) e Move Your Body, canzoni che hanno segnato un’epoca in Italia e all’estero.

Di seguito il video ufficiale di Blue (Da Ba Dee):

