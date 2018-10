Il compleanno di Fedez è ormai passato, il suo sciopero su Instagram è terminato (è durato circa dieci minuti) ed anche Carrefour ha detto la sua, ma la polemica non si placa ed a quasi 48 ore dal party nel supermercato molti amici e conoscenti del rapper hanno detto la loro in merito.

C’è chi ha preferito non commentare, chi ha chiesto scusa e chi in qualche modo ha giustificato i video che abbiamo visto dei lanci dell’insalata.

Fra loro c’è chi ha tirato in ballo il riso dei matrimoni e lo champagne del motomondiale, chi ha ricordato il carnevale di Ivrea con il classico ‘lancio delle arance’ e chi invece ha citato l’ANSA ed il cibo sprecato in Italia.

Ma i Marò, in tutto questo, non ce li mettiamo?



Nel mentre online stanno spuntando altri video, di gente che butta per terra succhi di frutta, di chi usa zucchine per farsele sbattere sul davanzale e chi riprende bottiglie di vino in frantumi.