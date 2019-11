Il catalogo completo della carriera solista di Mick Jagger arriva in vinile: I quattro dischi, pubblicati tra il 1985 e il 2001, usciranno in Vinile 180 grammi il prossimo 6 dicembre. Si tratta di ‘She’s The Boss’ (1985), ‘Primitive Cool’ (1987), ‘Wandering Spirit’ (1993) e ‘Goddess In The Doorway’ (2001). Gli album sono stati recentemente rimasterizzati dai nastri analogici originali con masterizzazione half speed da Miles Showell agli Abbey Road Studios di Londra. Lo stesso procedimento di rimasterizzazione audio in alta definizione è stato recentemente utilizzato per tutti gli album del box-set ‘The Rolling Stones, Studio Albums Vinyl Collection, 1971 – 2016’.

