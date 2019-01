La FIMI ha diramato i dati relativi alle vendite del 2018: ecco la classifica dei dischi più venduti.

È stata ufficializzata dalla FIMI la classifica degli album più venduti in Italia nel 2018. Una graduatoria che include i dati relativi sia al fisico che al digitale, senza escludere lo streaming premium. Centrale la musica italiana, a conferma dei rilevamenti dei mesi scorsi. Al primo posto c’è Sfera Ebbasta con il suo Rockstar, che precede l’EP Plume di Irama. Sul gradino più basso del podio Fatti sentire di Laura Pausini, unica donna in top ten.

Classifica degli album più venduti in Italia nel 2018

Quasi del tutto assente dalla classifica la musica internazionale. Nelle prime 30 posizioni è presente solo Ed Sheeran, al decimo posto con Divide. Interessante il quarto posto di Salmo, che piazza Playlist ai piedi del podio pur essendo uscito con molti mesi di ritardo rispetto ai tre dischi che lo precedono. Discorso analogo per i Måneskin, che chiudono al quinto posto.

Di seguito la top 20 della graduatoria:

1) Sfera Ebbasta – Rockstar

2) Irama – Plume

3) Laura Pausini – Fatti sentire

4) Salmo – Playlist

5) Måneskin – Il ballo della vita

6) Capo Plaza – 20

7) Ultimo – Peter Pan

8) Benji & Fede – Siamo solo noise

9) Gemitaiz – Davide

10) Ed Sheeran – Divide

11) Jovanotti – Oh, vita!

12) Marco Mengoni – Atlantico

13) Alessandra Amoroso – Atlantico

14) Tedua – Mowgli il disco della giungla

15) Emma – Essere qui

16) Cesare Cremonini – Possibili scenari

17) Noyz Narcos – Enemy

18) Carl Brave – Notti brave

19) Ermal Meta – Non abbiamo armi

20) Thegiornalisti – Love

Classifica dei singoli del 2018 in Italia

Situazione leggermente differente per i singoli, dove troviamo al primo posto Takagi & Ketra con Amore e capoeira, seguita però al secondo posto da una grande hit internazionale, Perfect di Ed Sheeran. Chiude il podio ancora Sfera Ebbasta con Cupido, mentre non raggiunge la top ten Torna a casa dei Måneskin, undicesima.

Di seguito la top 20 dei singoli:

1) Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston – Amore e capoeira

2) Ed Sheeran – Perfect

3) Sfera Ebbasta – Cupido

4) Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta e Drefgold – Tesla

5) J-Ax e Fedez – Italiana

6) Irama – Nera

7) Alvaro Soler – La cintura

8) Nicky Jam & J Balvin – X

9) Ghali – Cara Italia

10) Baby K – Da zero a cento

11) Måneskin – Torna a casa

12) Carl Brave feat. Francesca Michielin e Fabri Fibra – Fotografia

13) Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore e Dan Caplen – These Days

14) Sfera Ebbasta – Rockstar

15) Gemitaiz feat. Coez – Davide

16) Thegiornalisti – Questa nostra stupida canzone d’amore

17) Thegiornalisti – Felicità puttana

18) Måneskin – Morirò da re

19) Calvin Harris e Dua Lipa – One Kiss

20) Coez – La musica non c’è

Ecco il video della canzone dell’anno in Italia, Amore e capoeira:

Classifica dei vinili in Italia nel 2018

E i vinili? L’assenza del rock nelle altre due graduatorie sarà compensata dai tradizionali long playing? La risposta è ancora sì, a conferma di come questo supporto, anche se in rampa di (ri)lancio, sia ancora appannaggio di persone di età più matura. L’unica eccezione è qui il terzo posto di Enemy dei Noyz Narcos, mentre Sfera scivola fuori dalla top ten.

Di seguito la top 20 dei vinili più venduti in Italia nel 2018:

1) Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

2) Nirvana – Nevermind

3) Noyz Narcos – Enemy

4) Pink Floyd – The Wall

5) Guns N’ Roses – Appetite for Destruction

6) Pink Floyd – Wish You Were Here

7) Queen – Greatest Hits II

8) Queen – Greatest Hits I

9) Amy Winehouse – Back to Black

10) Bob Marley & the Wailers – Legend

11) Sfera Ebbasta – Rockstar

12) Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

13) Cesare Cremonini – Possibili scenari

14) The Velvet Underground – The Velvet Undeground & Nico

15) Miles Davis – Kind of Blue

16) Mina – Maeba

17) AC/DC – Back in Black

18) Lucio Battisti – Masters

19) Michael Jackson – Thriller

20) Led Zeppelin – Led Zeppelin

Di seguito The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, capolavoro tratto da The Dark Side of the Moon: