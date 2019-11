Ogni anno in Italia muoiono in media 10.780 persone a causa di un’infezione provocata da uno degli 8 principali batteri antibiotico-resistenti. Si stima che entro il 2050, un totale di circa 450.000 persone morirà a causa di questo fenomeno, con un costo per il nostro Paese di 13 miliardi di dollari da qui ai prossimi 30 anni. Sono i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ricordati oggi nel corso dell’evento ‘How can vaccines combat Antimicrobial Resistance’, organizzato a Siena, presso il Gsk Vaccines Research Center, in occasione della Settimana mondiale sulla consapevolezza antibiotica 2019.

