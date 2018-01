Eccoci arrivati ad un nuovo articolo dedicato all’applicazione “WatchUp: for WhatsApp on Watch”, applicazione che consente di leggere ed inviare messaggi WhatsApp direttamente dal vostro Apple Watch. Oggi, lo sviluppatore dell’app regala 3 codici redeem per gli utenti più veloci. Entra subito nell’articolo e tenta la fortuna!

Link – Prezzo GRATIS!

Descrizione app:

WatchUp: for WhatsApp on Watch è una recente applicazione per iPhone che permette di leggere ed inviare messaggi WhatsApp direttamente dal vostro Apple Watch, con il pieno supporto ad immagini ed emojis. Dopo aver eseguito l’installazione, bisognerà effettuare lo scanning del codice QR. Per quanto riguarda le immagini, nel messaggio verrà visualizzata la classica anteprima in versione thumbnail, ma cliccandoci sopra, la visualizzerete a schermo intero sul vostro Apple Watch. Nella chat potete inviare messaggi grazie al supporto di Siri, scrivendo a mano oppure potete rispondere mediante emoji. Nelle impostazioni potete anche scegliere il valore del font.

N.B.: Per poter utilizzare correttamente il codice, bisogna cliccarci sopra e seguire le indicazioni mostrate a video!

WR4*A*WAX*JP*YP*3

M*M3M*4HR*MA*3T*9

*P*K4M*W3*49*TLJN

Nota:

Lo sviluppatore dell’app regala 3 codici redeem con cui è possibile scaricare gratuitamente WatchUp: for WhatsApp on Watch. Ricordiamo a tutti gli utenti che tali codici sono utilizzabili anche su App Store ITALIA. Per sapere invece come utilizzare i codici da iTunes oppure da iPhone/iPad, leggete qui.

Possono partecipare al concorso tutti gli utenti (registrati e non registrati) del sito, ad esclusione dei membri della redazione e dei membri dello staff del forum (moderatori).

Ci farebbe molto piacere se lasciaste un commento, dopo aver scaricato l’applicazione, indicando il codice che avete utilizzato. Grazie!

Importante: tutti i codici pubblicati sono perfettamente funzionanti. In alcuni casi però, per motivi che non dipendono da noi, potrebbero apparire le voci: “Il codice inserito non è valido.“ oppure “L’offerta associata al codice brano è scaduta.“. Se così fosse, inviate una mail a fabio[dot]padula[at]spinblog.it scrivendo come oggetto “Codice non funzionante: WatchUp: for WhatsApp on Watch | iPhone”, allegate uno screenshot(scattato da computer, iPhone o iPad) con il codice inserito (senza asterischi) ed il messaggio di errore rilasciato da iTunes.

L’utente più veloce avrà diritto a ricevere un nuovo codice funzionante via mail. Per questo è importante assicurarsi di fornire un indirizzo email valido e funzionante.

Se, invece, dovesse apparire la voce: “Questo codice è già stato utilizzato. Ogni codice può essere utilizzato solo una volta.” oppure “Hai già utilizzato questo codice“, NON BISOGNA inviare nessuna email, perché il codice è stato correttamente utilizzato. La digitazione “CODICI CORRETTAMENTE UTILIZZATI” che seguirà nel titolo del post, indicherà il corretto utilizzo dei codici da parte degli utenti.