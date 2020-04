Bloccata in Sicilia in attesa del tampone, dopo 14 giorni di isolamento domiciliare e senza sintomi di Covid-19. E’ la storia di Giusy Taormina, tornata il 4 aprile in aereo da Roma, dove vive e lavora, a Palermo “per una grave emergenza familiare, attestata nell’autocertificazione. Ho subito fatto la segnalazione e mi sono messa in quarantena, pensavo di rientrare a Roma dopo i 14 giorni richiesti. Ma per dichiarare concluso l’isolamento fiduciario domiciliare, bisogna sottoporsi al tampone e avere i risultati“, racconta Giusy all’Adnkronos Salute, rimasta impigliata nelle maglie dell’ordinanza adottata il 20 marzo dalla Regione Sicilia anche per mettersi al riparo da un’eventuale ondata di contagi legata ai massicci rientri dal Nord.

Fonte