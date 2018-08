Fedez e Chiara Ferragni oggi si sposeranno a Noto e ieri sera al party con gli amici era presente anche Giusy Ferreri, con cui Fedez ha inciso Il Giorno E La Notte, brano presente nel suo ultimo disco. La cantante ha intrattenuto i presenti con le “sue” hit, da Roma Bangkok ad Amore e Capoeira.

Superfluo dire come il web sia esploso.

al party dei ferragnez sono tutti ubriachi a ballare ed hanno persino giusy ferreri che canta dal vivo amore a capoeira, io un po’ sono offeso che non mi abbiano invitato non so voi

— ‏ً (@eliaslusyfir) 31 agosto 2018