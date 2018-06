'Giustizia per Sacko', a Milano corteo antirazzista

(Adnkronos)

Ha preso il via a Milano la manifestazione contro il razzismo organizzata dopo la morte di Soumaila Sacko, il migrante maliano ucciso in provincia di Vibo Valentia il 2 giugno scorso. Il corteo, partito da via Palestro e diretto in Stazione Centrale, è composto da circa mille persone. Decine le associazioni che partecipano alla manifestazione, fra cui Libera, I Sentinelli, Naga, Coordinamento Arcobaleno, Usb, collettivi studenteschi e il centro sociale Cantiere.

Numerosi gli striscioni e i cartelli contro il razzismo e a favore dei diritti degli immigrati, ma anche contro le politiche del governo e della Lega di Matteo Salvini. ‘Salvini, la pacchia è finita ma per voi’, ‘Giustizia per Sacko’, ‘Ucciso prima dalla mafia e poi dal vostro razzismo’, ‘Nessuna persona è illegale’, ‘Lavoro, dignità e pari diritti’, si legge su alcuni cartelli.