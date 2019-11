di Silvia Mancinelli

“Basta! Basta!”. Le urla disperate davanti ai cancelli del tribunale di Roma sono di Marina Blasi, una donna piccola e furiosa che i sanitari dell’ambulanza stanno caricando a bordo facendosi largo tra il solito viavai di avvocati e giudici all’ingresso di via Golametto. Questa signora è la mamma di Mirko Blasi, un tatuatore romano di 27 anni morto il primo dicembre 2016 in circostanze ancora oggi non chiare. Fu lei a trovarlo senza vita nell’appartamento dove viveva in via Gioacchino Toma, nel quartiere Borghesiana. Da sempre chiede chiarezza. Questa mattina in aula l’ennesimo rinvio dell’udienza di opposizione all’archiviazione ha fatto esplodere l’ira della donna.

