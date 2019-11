(di Elvira Terranova) – “Non potremo mai dimenticarci di quando ci sentivamo soli e avevamo paura del Csm. Abbiamo perciò oggi un grande dovere morale: quello di stare vicini ai Pm e ai giudici che si sentono soli, e fare in modo che essi non provino mai, neppure per un attimo, quella stessa sensazione”. E’ l’accorato appello lanciato da Sebastiano Ardita, componente togato del Consiglio superiore della magistratura di Autonomia&Indipendenza proprio nei giorni in cui il Csm ha nominato il nuovo Procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi. Ardita è il Presidente della Prima Commissione del Csm. Sui social, oggi, ha voluto ricordare l’impegno vissuto in questi anni con un altro membro del Csm, Nino Di Matteo, eletto a fine ottobre nell’organo di autogoverno della magistratura. “Abbiamo il dovere di impedire ciò e di non dimenticare neanche per un attimo come eravamo”, dice Ardita.

