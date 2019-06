Ieri sera Manuel Galiano ha smentito il tradimento nei confronti di Giulia Cavaglià (ma allora perché piangeva ad Ibiza?). Deianira però l’ha smascherato nuovamente, fornendo altre prove della sua colpevolezza.

Adesso centinaia di fan di Uomini e Donne hanno chiesto a Giulio Raselli cosa pensa di questo cornino spuntato in testa alla ragazza che non l’ha scelto.

“Questa è una domanda alla quale vorrei rispondere con molto piacere perché secondo me bisognerebbe avere nella vita un po’ di tatto. Io sono convinto che questo per loro sia un momento complicato. Bisogna stare più attenti con le parole ragazzi. Lei è senza ombra di dubbio è una persona con la quale ho condiviso dei bellissimi momenti”

Zero trash e frecciatine, Giulio Raselli è stato ancora una volta un signore.

Se avessero chiesto a me di commentare le corna messe ad un ragazzo che non mi ha scelto, avrei risposto in maniera diversa…



Giulio Raselli a parte, Deianira ieri ha accusato Manuel di essere stato con una escort.

“Il fatto che tu mi abbia chiamato signora plasticona lo prendo come un complimento. Poi aggiungo che io le corna non le faccio e non le tengo. Aggiungo ancora anche che la prossima volta devi stare attento perché te la fai con ragazze che diciamo fanno le escort e intrattengono le persone ai tavoli. Quindi ti stanno anche a prendere per il cu** fessacchiotto! E poi vorrei concludere: nessun peace and love perché questa storia non finisce qui”.

Ma perché dovete fare delle domande a Giulio su Manuel e Giulia e su tutta questa situazione che sta succedendo. Raga ma c’è la fate.

Comunque fossi stato in lui io manco vi avrei risposto #uominiedonne — Jεѕѕ🥀 (@rodens_) 28 giugno 2019

Tradimento di Giulia Cavaglia da parte di Manuel parla Giulio pic.twitter.com/BcP5meMaJz — Carmen Cri (@carmenFashionCr) 28 giugno 2019