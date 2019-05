“È per me un grande onore tornare da questore a Napoli. E anche se può apparire scontato, voglio sottolineare che dedicherò ogni mia energia a questa splendida città”. Si insedia sabato mattina a Napoli Alessandro Giuliano, come anticipato da Repubblica, il nuovo questore, già capo dello Sco, il Servizio centrale operativo. Giuliano , 52 anni, palermitano non è solo uno dei più brillanti dirigenti italiani ma è anche figlio di Giorgio Boris Giuliano, il capo della Mobile di Palermo ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979, sette colpi alle spalle sparati dal boss Leoluca Bagarella, in un bar del centro.

Il primogenito all’epoca aveva solo 12 anni. “È stata la mia inarrivabile stella polare. L’ho sempre sentito vicino”, sono le parole (asciutte, rare), pronunciate da Alessandro in occasione di qualche ricordo ufficiale.

Una carriera costellata di successi, la sua. Prima con la caccia chiusa sul mostro di Padova nel 2001, poi contro la mala del Brenta che per i colpi subìti progettava di ucciderlo, infine sulle infiltrazioni criminali e le collusioni di Milano, dove ha a lungo guidato la Mobile prima dell’incarico come capo del Servizio Centrale operativo .

Giuliano subentra al posto di Antonio De Iesu, appena promosso vice capo della Polizia, con funzioni vicarie. Ma nelle ultime ore sono sono state completate anche le altre nomine che hanno coinvolto tutti i superpoliziotti passati attraverso ruoli di vertice negli uffici partenopei: il dirigente superiore Fausto Lamparelli è stato infatti nominato nuovo direttore dello Sco, e quindi prenderà il posto di Giuliano ; mentre l’altro dirigente superiore, Luigi Rinella , fino a un mese fa capo della Mobile in via Medina, è il nuovo capo del Servizio polizia scientifica, e Vincenzo Nicolì sarà il reggente del Servizio controllo del territorio.

Sobrietà e low profilo, le parole d’ordine di Giuliano. “Le mie analisi su Napoli? No, se mi mettessi a riflettere ancora prima di arrivare , le mie analisi sarebbero superficiali”.

L’unica sua strategia, condensa asciutto: “Niente formule. Solo lavoro”.