Fedez e Chiara Ferragni oggi si sposano ed è impossibile non essere felici per loro.

Sono bellissimi insieme, innamoratissimi e trashissimi (pagherei oro per straforgarmi di Pringles firmate The Ferragnez), ma proprio perché oggi si uniranno in matrimonio mi resta impossibile non pensare a Giulia Valentina, il primo raviolo del rapper.

Anni prima di tatuarsi il raviolo sulla mano insieme alla sua promessa sposa, infatti, Fedez chiamava Giulia Valentina con quel nomignolo e chi dimentica è complice.

Giulia Valentina e Fedez, i loro due anni d’amore

Giulia Valentina e Fedez sono stati fidanzati circa due anni fra il 2014 ed il 2016 ed insieme hanno collaborato in più occasioni: per una campagna promozionale Sisley, nel web reality Zedef Chronicles ed anche nel video L’Amore Eternit, dove Giulia si è mostrata in una veste inedita e macabra.

Archiviata la relazione con Giulia Valentina (terminata in maniera improvvisa nei primi mesi del 2016), Fedez nell’estate dello stesso anno ha avuto una storia con la deejay Tigerlily e successivamente un flirt con Greta Menchi. Solo a fine anno ha conosciuto e si è messo insieme a Chiara Ferragni, con cui oggi si sposa e da cui ha avuto un figlio, Leone.

Giulia Valentina, che fine ha fatto?

Giulia Valentina, dopo essersi lasciata con Fedez, ha iniziato a lavorare come influencer su Instagram, ha preso parte alla prima edizione di Smart Touch di Italia 1, è stata protagonista di Fan Car-Aoke di RaiUno, ha collaborato in più occasioni con Real Time ed ora è il volto italiano dell’Eurovision da un paio d’anni a questa parte.

Giulia, ti vogliamo bene.

In tutto ciò penso a Giulia Valentina che, fosse stata una peracottara qualsiasi uscita da u&d, avrebbe rilasciato interviste su interviste sul rapporto con Fedez, sul matrimonio dei Ferragnez ecc.. e invece, con la solita eleganza che la contraddistingue, sta ignorando tutto 💓 — el niño (laura) (@teamvlorelai) 31 agosto 2018

Mentre Instagram impazzisce per i Ferragnez giuliavalentina pubblica storie con le sue wawe We stan one (1) influencer — Frank 🌈 (@felvizumab) 31 agosto 2018