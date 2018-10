Ieri sera fra Tale e Quale Show e Quarto Grado, su Twitter è diventata trend topic anche Giulia Valentina che ha mostrato ai seguaci di Instagram il suo travestimento per Halloween: un vestito da zucca.

E non una pumpkin-slut come siamo abituati a vedere online, ma proprio una zucca tonda e goffa, tanto da non riuscire ad uscire dalla porta di casa.



“Ho cercato questo vestito per tantissimo tempo, finalmente ce l’ho! Questo è quello che sarò per Halloween, volevo solo farvelo vedere. Spero che vi piaccia, sono tipo un castello gonfiabile, dentro c’è una macchinetta che tiene gonfia la zucca. Non riesco a spegnere il motore, non riesco a muovermi. Come faccio ad uscire da qui? Non lo so, chiederò alla mia vicina di casa. Aiuto, non passo dalla porta, non passo dalla porta!!”

Giulia Valentina è una zucca per Halloween

Come Giulia Valentina anche io non passo dalla porta, ma non per il vestito da zucca ma per quello che ho mangiato a cena pic.twitter.com/1gaNbL2oY3 — ElenaMT (@ElenaMTRP) 26 ottobre 2018

Giulia Valentina è l’influencer che non ci meritiamo ma di cui abbiamo disperatamente bisogno pic.twitter.com/PqbFzrKYRm — annalisa 🥀 (@isaidf__koff) 26 ottobre 2018

Giulia Valentina vestita da zucca, io c’ero pic.twitter.com/RF7hSmSFmk — bex (@vodkelena) 26 ottobre 2018

Avvertite Giulia Valentina di non passare davanti a uno Starbucks: potrebbero volerla usare per un Pumpkin Spice Latte pic.twitter.com/ThXGlxiB2P — Nelly (@nellyInWonderla) 26 ottobre 2018

Giulia Valentina è ufficialmente la mia persona preferita al mondo, la sola ed unica. pic.twitter.com/7pIk0ZgMZ3 — Nic🤷🏻‍♀️ (@namelessniic) 26 ottobre 2018