Questa è una notizia di qualche giorno fa ma è passata del tutto inosservata fino ad oggi, quando su Twitter è comparso il video incriminato: Giulia Valentina ha bloccato su Instagram Fedez dopo averlo lasciato.

Il fatto risalirebbe a qualche anno fa, quando la relazione fra il cantante e l’influencer è arrivata al capolinea. A svelarlo è stato proprio Fedez durante una diretta con i fan, mentre sua moglie Chiara Ferragni ricordava la prima volta che si erano incontrati ad un ristorante. La foto incriminata la potete vedere premendo qua.

“Ci siamo trovati in questo hotel a fare questo pranzo, io ero con il mio ex Riky – con cui non stavo più insieme – e lui con la sua ex Giulia – con cui stava insieme“. Ed è a questo punto che Fedez ricorda il fatto: “Ti saluto, ciao Giulia sbloccami da Instagram“. Immediata la risposta di Chiara che, dopo avergli dato un buffetto, lo ha invitato a smettere.

Dopo tanti anni la fine della storia fra Fedez e Giulia Valentina resta ancora con moltissimi punti interrogativi.

Fedez che saluta Giulia Valentina e dice ” ciao Giulia e sbloccami su Instagram” STO URLANDO#Fedez#chiaraferragni — 24 (@vieniavedere14) May 2, 2020

https://t.co/iSEYuDlyUH minuto 3:35! — 👣 (@secretstepss) May 2, 2020