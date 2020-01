Giulia Salemi ha debuttato come conduttrice dello spin-off de ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’, in onda su Mediaset Play. ‘Adoro!’, questo il titolo, è un simil salotto nel quale si parla dell’ironico reality, offrendo contributi aggiuntivi rispetto al prime time di Italia 1 (dove viene trasmesso ogni settimana). Salemi, padrona di casa assieme a Tommaso Zorzi, si dice entusiasta dell’esperienza e fra le sue ambizioni confessa quella di approdare all’edizione 2021 di Sanremo con un ruolo di primo pano. “Ho già co-condotto ‘Sbandati’ e ‘Ridiculousness'”, ricorda Salemi e aggiunge che comunque “ogni volta è davvero come fosse la prima, è sempre molto emozionante e importante, come in questo caso perché è una conduzione sul web dove il pubblico è totalmente diverso, con esigenze differenti rispetto alla tv classica! Questa esperienza la affronto con molto entusiasmo e voglia di imparare anche perché ho l’opportunità di lavorare con un team straordinario”.

