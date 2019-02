Venerdì scorso Spysee ha raccontato l’incontro tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez alla sfilata di Blumarine.

“Tantissimi gli ospiti accorsi alla sfilata di Blumarine che ha visto sfilare abiti morbidi e romantici con grandi rose rosse, ma, anche i colori pastello e il nero. Tra questi anche Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, senza il fidanzato Francesco Monte, ex di “Chechu”. Un incrocio pericoloso, gestito da Giulia con intelligenza e serenità”.

Giulia e Francesco sono stati fermati dalla pagina di gossip al MIDO Eyewear Show a Milano e la Salemi power ha svelato com’è andato incontro con l’ex fidanzata di San Francesco da Taranto.

“Si ho incrociato Cecilia. È andato benissimo. Non è successo nulla, ci siamo solo incontrate alla sfilata. – ha dichiarato Giulia Salemi – Non abbiamo avuto modo di parlare. Ci saremmo salutate. L’educazione viene prima di tutto. Non ci sono problemi tra me e lei. Peace e love.”

Adesso abbiamo la conferma, nessuna catfight o drama.

Giulia, Chechu…