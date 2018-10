Ieri Francesco Monte e Giulia Salemi hanno passato la notte insieme nello stesso letto. I due sono stati a coccolarsi fino al mattino e tra una chiacchiera e l’altra il ragazzo le ha chiesto se avesse mai avuto flirt con personaggi famosi. L’ex concorrente di Pechino Express ha svelato di aver avuto delle frequentazioni con due famosi rapper Marracash e Sfera Ebbasta.

In effetti una prova della frequentazione tra Giulia Salemi e Sfera Ebbasta c’è, su Bitchy un anno fa ho pubblicato un video (caricato e rimosso da Sfera Ebbasta) dove i due sono in ‘splendida forma’.

Passato a parte, Francesco e Giulia nonostante abbiano passato tutta la notte appiccicati a farsi massaggi e grattini, non sono arrivati al limone.

La Salemi è stata con Marracash e Sferaebbasta????#gfvip — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) 7 ottobre 2018

Insomma si è girata tutti i rapper.

Marrachesh, Sfera Ebbasta.

Cioè tutto l’opposto delle facce d’angelo.#GFVIP — Il pensatore (@cioccoblock) 7 ottobre 2018

Cioè se neanche così arriva un bacio non so cosa debba accadere. Carezze, coccole 24 ore su 24, però si temporeggia sul bacio in delle condizioni in cui, con attrazione, sembra il minimo . Bah #gfvip — Beatrice B. (@BeaMix90) 7 ottobre 2018

#gfvip sarà la mia impressione ma io vedo Monte completamente disinteressato.. coccole, due parole ecc sembra sempre che sta facendo il tronista. La Salemi totalmente ingenua che si fa già sottomettere. Non illudi una persona dicendo in continuazione no ma non voglio storie. — a. (@xariilove) 7 ottobre 2018

Proprio perché non si sono baciati dovrebbero farvi capire che sono amici come dicono dal primo giorno, hanno solo bisogno di coccole, stare in quella casa e avere un punto di riferimento è una grande cosa, ma voi no, non ci arrivate nemmeno con il disegnino#gfvip https://t.co/wUUykaRPqm — Hannibal (@Hanniba93250952) 7 ottobre 2018