Correva l’anno 2016 quando Giulia Salemi partecipò come guest star ad una puntata della seconda stagione di MTV Super Shore, reality che ha lanciato Elettra Lamborghini nell’olimpo del trash.

In quella occasione la Salemi finì a letto con lo spagnolo Abraham Garcia dopo neanche un giorno, smentendo quanto dichiarato da sua mamma Fariba in merito all’educazione persiana ed al fatto che “mia figlia non la dà via in TV”.

Quel video è tornato oggi prepotentemente virale e sua madre, ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci, ha dichiarato:

“E’ evidente che è una messinscena ai fini dello spettacolo. Giulia conosceva già Abraham, si frequentavano e proprio per questo lo hanno chiamato al reality. Si vede che è tutto finto. Giulia ha più volte detto che sono 5 anni che non ha una storia. Quando Giulia dice di non avere rapporti, intende un fidanzamento ufficiale. Lei ha avuto due fidanzamenti seri di cui è fiera”.

Giulia Salemi nell’estate del 2017: “Sono casta da due anni”

Intervistata da TgCom, Giulia Salemi lo scorso anno dichiarò: