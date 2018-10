Giulia Salemi ieri sera al Grande Fratello Vip ha assistito alle accuse che Cecilia Rodriguez le ha mosso nei suoi confronti ed oggi, con Francesco Monte, ha deciso di spiegare il suo rapporto con la famiglia di Belen.

Cecilia Rodriguez aveva accusato Giulia Salemi di averci “provato” con tutti gli uomini a lei vicino: da Jeremias Rodriguez a Andrea Iannone fino a Francesco Monte, per questo motivo la persiana ha deciso di prendere le distanze.

Giulia Salemi ha poi continuato:

“Far passare me per la gatta morta no. Io nella mia vita non ho mai baciato nessuno. Non ho mai cercato nessuno, questo no. Con Andrea Iannone invece non c’è stato niente, zero, nemmeno un bacio. Essendo in gruppo ci hanno fatto una foto. Per questo io sbrocco”.