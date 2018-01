EUR 29,95

zmoka pelletteria: Giulia Pieralli – XXL – Portafogli portamonete portafoglio custodia – Colore Cream

Descrizione

Elegante borsa a mano della marca Giulia Pieralli – Realizzata con splendidi dettagli in similpelle di alta qualità, facile da pulire e morbido. La borsa da donna è con il tipico Giulia Pieralli fantasia. Sulla parte anteriore della borsa è stato il designer di bowling Logo come elegante metallo di piastrine opportuno. alle applicazioni in metallo sono color oro. Tramite cinghia si può portare la borsa anche sopra la spalla. Sul Retro all’ esterno e lateralmente vi extra tasche con zip per chiavi e le cose che si vuole avere rapidamente a portata di mano. Il rivestimento interno è in tessuto molto pregiato raso lavorazione ed è decorato con la scritta della designer.

Caratteristiche

Attrezzature Caratteristiche della borsa: tracolla rimovibile, 2 grandi scomparti principali, Interno: 1 tasca per smartphone + 1 piccolo ma spazioso scomparto per rossetto o altri piccoli oggetti e un extra con chiusura lampo, Esterno sul retro una tasca con zip, 2 tasche laterali con chiusura lampo

Dettagli del prodotto

Condizione: nuovo

Materiale: ecopelle

Colore dell’ articolo: Cream

Dimensioni e peso:

Von: Giulia Pieralli – Distribuzione e la presentazione del prodotto zmoka® (marchio registrato)

Ulteriori offerte come Signore di borse, portafogli, tasca, chiavi, borse, pass ed altro ancora nel nostro negozio Amazon. (in der Amazon ricerca alle categorie scegliere – si prega di zmoka in inserire il suchz fretta)

Vogliamo dal team zmoka volentieri, i clienti con il nostro servizio e i nostri prodotti sono soddisfatti. Per questo motivo siamo lieti di vedere il vostro feedback e chiedere una valutazione del prodotto. Una borsa da bowling in stile tipici Giulia Pieralli in pregiato, Poliestere morbido e similpelle

Il rivestimento interno del moderno Fashion Bags è realizzata in lavorata pregiato tessuto satinato e decorato con impresso della designer, la tracolla può essere rimossa

Sulla parte anteriore della borsa è stato il designer Logo come elegante metallo piastrine opportuno

Una elegante da donna in qualità di marca Giulia Pieralli cecenia – Questa offerta presenta zmoka®