“È un fatto gravissimo, che sto seguendo con attenzione. C’è un’indagine in corso e chi deve pagare pagherà”. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha chiesto immediatamente chiarimenti allo Stato Maggiore dell’Aeronautica sulla denuncia di un’allieva pilota veneziana che sarebbe stata sottoposta a maltrattamenti. La vicenda è stata raccontata oggi dal ‘Corriere della sera’: la sergente Giulia Jasmine Schiff, 20 anni, di Mira (Venezia), ha denunciato alla Procura militare di Roma di essere stata vittima di nonnismo alla Scuola di volo di Latina. In particolare, la ragazza è stata sottoposta al cosiddetto ‘battesimo del volo’, con testate all’ala di un aereo e un bagno forzato in piscina, come documentato in alcuni filmati. Sul caso la pm Antonella Masala ha aperto un fascicolo.

