Qualche giorno fa Giulia De Lellis si trovava nella profumeria di un aeroporto, quando una ragazza l’ha fermata chiedendole di essere truccata. La nostra vulcanologa ha subito accettato pensato di trovarsi davanti ad una fan. Poco dopo, Martina ha chiesto a Giuliona cosa facesse nella vita.



La ragazza infatti non aveva la più pallida idea di chi fosse la De Lellis e l’aveva scambiata per una truccatrice. L’ex gieffina ha raccontato l’aneddoto in una storia su Instagram:

“Allora ragazzi è successa una cosa stranissima, c’è Martina che non vuole essere ripresa. Lei non sapeva della mia esistenza, non sapeva che io fossi niente. Viene e mi fa ‘Senti bella, non è che tu sai truccare, fare le sopracciglia e mettere l’eyeliner’. Io dico va beh è una ragazza che mi conosce, dico ‘sì, certo, te lo metto io’. – ha rivelato Giulia – Lei mi fa ‘Senti tu che fai nella vita?’. Come che faccio? Tu non lo sai? Lei mi fa ‘No, io non ti conosco. Ho chiesto a te se mi mettevi l’eyeliner perché mi sembravi con una bella base, ben truccata’”.

Cose che capitano, anche io non sarei in grado di riconoscere il 99% dei calciatori.

Oggi scioccata come Giulia De Lellis quando non viene riconosciuta — lana del day (@chasingthestars) 18 marzo 2019

giulia non si è stupita del fatto che la ragazza non l’abbia riconosciuta ma del fatto che le abbia chiesto di truccarla non sapendo che mestiere facesse #damellis #giuliadelellis pic.twitter.com/qM4w1Cd3yP — alice (@AliceFerretti15) 17 marzo 2019

Per precisare, non era scioccata perché non era stata riconosciuta ma nonostante la ragazza non sapesse cosa Giulia faceva nella vita le aveva chiesto di essere truccata…era la coincidenza che l’ha scioccata 😉 — Martina (@martinamarty194) 18 marzo 2019

Fonte: Bollicine vip