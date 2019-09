Giulia De Lellis è sempre più sulla bocca di tutti e durante la presentazione romana del suo libro, Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza), ha tirato – come riportato da FanPage – una stoccatina a Fedez.

In merito al successo al botteghino del documentario di Chiara Ferragni (che durante la Mostra del Cinema di Venezia fu stroncato dalla critica), Fedez si scagliò pubblicamente contro i critici accusandoli di non “valere più un c**o”.

“Il documentario è stato stroncato dalla maggior parte della critica, cosa che ci aspettavamo e su cui non voglio sindacare perché ognuno può dire quello che vuole. Però il fatto che sia andato così bene, nonostante la critica, vuole dire che al giorno d’oggi la critica parla per se stessa e a se stessa. Che è un modo carino per dire che non contate più un c***o”.

Proprio in merito a questa uscita, Giulia De Lellis ha commentato sottolineando come “al contrario di Fedez” lei è “a favore della critica”.

“Le critiche? Come regola esistenziale, da quando sono piccola, ho sempre visto il bello nel brutto. I problemi cerco di tenerli fuori dai social come nella vita. Ma non sono d’accordo con Fedez quando dice che la critica non conta. Serve, come servono i consigli delle persone che mi vogliono bene. Fanno bagaglio d’esperienza: io sono a favore della critica. Magari posso non condividerla, ma la rispetto”.