Giulia De Lellis è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato del suo libro, che racconta delle corna che le ha fatto Andrea Damante. La nostra vulcanologa ha svelato di aver trovato foto, video e mail sospette nel pc dell’ex tronista e così ha iniziato ad indagare.

Giuliona ha anche rivelato che c’è stato più di un tradimento, il Dama avrebbe avuto almeno 10 donne.

“‘L’uomo che amo e che adesso è via per lavoro mi ha tradita’. Così inizia il libro. Come ho scoperto il tradimento? Sono rientrata in casa, ho acceso il nostro computer ed ho trovato delle cose poco chiare. Sono andata ad indagare ed ho scoperto tutto. Ho trovato delle foto, dei video e delle mail strane. Si parla di tradimento fisico e anche altro, delle parole che non mi era piaciuto leggere. Come mi sono sentita quando ho visto quelle foto, mail? Non ricordo bene, avevo calore, ma provavo freddo, sensazioni contrastanti. Non riuscivo a respirare. Non mi sono sentita bene. Non l’ho chiamato subito, non ho sentito Damante per giorni.

Lui sapeva che io in famiglia avevo vissuto il tradimento e l’ha fatto comunque. Lui quando si è fatto vivo? Quando è tornato dal suo viaggio di lavoro e non ha trovato nulla di mio, nemmeno una mollettina, nemmeno una mia crema.

Mentre lui era via ho trovato un’altra casa. Io non riuscivo più a dormire nella nostra casa. Prima di andare via ho fatto un disastro, ho spaccato tutto, dalla Playstation, ho strappato dei fili, ho tagliato dei vestiti. Mi è scattata questa cosa, ma credo che scatti a tutti quelli che subiscono le corna.

Se si tratta più di un tradimento? Di più donne? Quando ho scoperto la cosa, di candidate ce n’erano una marea. Una decina almeno. Diciamo che erano tante. Io ho visto e letto tutto sul pc. A me però ne bastava anche una per sentirmi così. Io ho chiamato tutte le ragazze, queste ipotetiche amanti. Le ho interrogate.

io le dicevo: “Tu sei una della lista nera, che mutande portava Andrea? Cosa faceva?’ Diciamo che non erano così fiere di sentirmi dire determinate cose.

Andrea però mi ha cercato e aveva immaginato tutto. Ha provato a riconquistarmi. Io avevo perso la fiducia, per me era impossibile. Dopo un po’ però per colpa della debolezza ho ceduto. Io al tempo ero ancora molto innamorata di lui. Ho creduto, mi sono fatta raccontare quelle storielle che si raccontano in quelle circostanze.

Quando ho ceduto? Lui è arrivato sotto casa mia il giorno del mio anniversario. Abbiamo ripreso a vederci e frequentarci, ma non è durata. Io non ho la dote di perdonare e andare avanti.”