Subito dopo la rottura con Andrea Damante, hanno iniziato a circolare dei rumor secondo i quali Maria De Filippi avrebbe voluto Giulia De Lellis sul trono.

Le voci si sono fatte più insistenti con il passare del tempo e anche diversi settimanali hanno confermato i pettegolezzi.

Adesso però Spy ha rivelato che l’ex corteggiatrice avrebbe deciso di abbandonare l’idea del trono di Uomini e Donne.

“Anche se lei ancora sembra non cedere ad Andrea, ha rifiutato la proposta di salire sul trono della prossima edizione di Uomini e Donne. Magari ha già scelto chi è l’uomo del suo cuore. Quindi niente trono per Giulia De Lellis, almeno per ora. E adesso che l’estate è alle porte, chissà che questi due ragazzi invece di apparire insieme in un Autogrill, non vengano pizzicati magari su una spiaggia di Mykonos.”

Se non sul trono, Giuliona la vulcanologa potrebbe fare bene l’opinionista e l’ha dimostrato nelle ultime puntate di U&D andate in onda lo scorso maggio.



La rivista ha sottolineato che gli ultimi incontri tra i due sono solo professionali.

“Questa ex coppia ha costruito un percorso lavorativo insieme e per questo si sono rivisti. Aziende di moda, campagne social, testimonial per marchi importanti, due ragazzi che si sono proposti con fantasia e diversi lavori sono rimasti in sospeso. Loro adesso hanno lavori da ultimare, sono vincolati da contratti che non si possono rompere. Così, Giulia dopo un periodo di silenzio e dopo una breve vacanza, ha trovato la forza di incontrare di nuovo Andrea Damante e capire come ripartire, almeno lavorativamente. Ovviamente nei panni di ex.

Bar, auto, stazioni di servizio, i due sono stati visti diverse volte insieme in questi giorni. Incontri nuovi tra di loro, dialoghi aperti, ma sempre dialoghi di lavoro. Anche se lo stesso Damante qualche settimana fa a Chi ha rivelato di essere ancora innamorato della sua ex ragazza”.